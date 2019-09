Muğlaspor - Bursaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor, 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk ediyor. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetiyor.

İLK 11'LER

MUĞLASPOR: Nusret Can Körümdük, Çağlayan Menderes, Güray Fırat, Ahmet Keleş, Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez, Murat Can Bölükbaşı

Yedekler: Ali Dural, Mustafa Acar, Osman Kocaağa, Sami Can Özkan, Savaş Yorulmaz, Muhammed Emel, Ercan Karaca

BURSASPOR: Onurcan Piri, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Selçuk Şahin, Musa Araz, Igor Wanderson da Silva, Yevhen Seleznyov

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Sedat Dursun, Enes Kayar, Ozan Ismail Koç, Berk Akgönül, Ali Akman, Çağatay Yılmaz

Muğlaspor, Hasan Şermet yönetiminde Ligde oynadığı 4 karşılamada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve ve 1 mağlubiyet alan Muğlaspor bu karşılaşmalarda 7 gol buldu ve kalesinde 5 gol gördü. Muğlaspor, son karşılaşmada Somaspor karşısında deplasmanda 3-0'lık galibiyet almıştı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ligin 6. sırasında yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesinde de 9 gol gören Bursaspor geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.