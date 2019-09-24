Muğlaspor - Bursaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig 3. Grup takımı Muğlaspor, 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk ediyor. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetiyor.
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İLK 11'LER
MUĞLASPOR: Nusret Can Körümdük, Çağlayan Menderes, Güray Fırat, Ahmet Keleş, Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez, Murat Can Bölükbaşı
Yedekler: Ali Dural, Mustafa Acar, Osman Kocaağa, Sami Can Özkan, Savaş Yorulmaz, Muhammed Emel, Ercan Karaca
BURSASPOR: Onurcan Piri, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Selçuk Şahin, Musa Araz, Igor Wanderson da Silva, Yevhen Seleznyov
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Sedat Dursun, Enes Kayar, Ozan Ismail Koç, Berk Akgönül, Ali Akman, Çağatay Yılmaz
Muğlaspor, Hasan Şermet yönetiminde Ligde oynadığı 4 karşılamada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve ve 1 mağlubiyet alan Muğlaspor bu karşılaşmalarda 7 gol buldu ve kalesinde 5 gol gördü. Muğlaspor, son karşılaşmada Somaspor karşısında deplasmanda 3-0'lık galibiyet almıştı.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ligin 6. sırasında yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesinde de 9 gol gören Bursaspor geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
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