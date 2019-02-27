Hatay'da gol yağmuru! Galatasaray yarı finalde... Hatayspor 4-2 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında rakibi Hatayspor'u evinde 2-0 yenen Galatasaray, rakibine 4-2 mağlup oldu ancak deplasman golü avantajıyla yarı finale çıkmayı başardı.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşen ev sahibi Hatayspor muhteşem bir geri dönüşe imza atarak güçlü rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı ancak bu skor Hatayspor'a yetmedi. Sarı kırmızılıları ilk maçı evinde gol yemeden 2-0 kazanması, deplasmanda da 4-2 yenilmesine rağmen yetti ve Galatasaray farklı yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Sadi Karaduman, Maiga (Dk. 46 Diallo), Kubilay Sönmez (Dk. 61 Nimaga), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Korkishko (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Mirkan Aydın

Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir (Dk. 66 Ömer Bayram), Selçuk İnan, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün (Dk. 83 Gökay Güney), Muğdat Çelik (Dk. 76 Onyekuru)

Goller: Dk. 21 Muğdat Çelik, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 59 ve 72 (Penaltılardan) Gökhan Karadeniz, Dk. 79 Mirkan Aydın, Dk. 87 İsmail Çipe (Kendi kalesine) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 73 Mehmet Dingil, Dk. 89 Soner Örnek (Hatayspor), Dk. 69 Semih Kaya, Dk. 84 Emre Akbaba (Galatasaray)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

Galatasaray, 21. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 53. dakikasında Emre Akbaba'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

53. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkteki Emre Akbaba, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

58. dakikada Hatayspor, farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gökhan Karadeniz, Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

69. dakikada ev sahibi ekip, maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Mirkan Aydın, Semih Kaya'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Semih'in Mirkan'a faul yaptığını belirterek maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

74. dakikada Hatayspor defansında Soner Örnek'in hatalı pasında araya giren Muğdat Çelik, ceza sahası içinde boş kaleye şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

79. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Hüseyin Bağ, bir rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas önündeki Mirkan Aydın'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

85. dakikada Hatayspor, bulduğu ilginç golle farkı 2'ye çıkardı. Genç kaleci İsmail Çipe, Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti. Yardımcı hakem Serkan Çimen topun auttan çevrildiğini belirten bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından incelenen pozisyon sonrasında golün geçerli olduğu kararı çıktı: 4-2.

Karşılaşma, Hatayspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erse de ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, yarı finale yükseldi.



25. KEZ YARI FİNALDE

Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek bu kulvarda 25. kez yarı finale çıktı. Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce oynadığı 24 yarı finalin 22'sinde turu geçen taraf oldu. Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

EMRE AKBABA'DAN 184 GÜN SONRA GOL

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 184 gün sonra gol attı. Sarı-kırmızılı takıma sezon başında gelen Emre, Galatasaray'da resmi maçlardaki 2 golünü de 27 Ağustos 2018'deki Aytemiz Alanyaspor maçında kaydetti. Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlandıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 6 ay aradan sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

EMRE TAŞDEMİR'DEN SKORA KATKI

Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz kadrosuna kattığı Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımın bulduğu 2 golde de son pası veren isim oldu.

Bursaspor'un uzun süreli sakatlıklar yaşaması nedeniyle yollarını ayırdığı Emre, devre arasında Galatasaray'a imza attı.

Teknik direktör Fatih Terim'in süre verdiği genç sol bek, Hatayspor müsabakasında Muğdat Çelik ve Emre Akbaba'nın attığı gollerde son pası vererek skora katkı sağladı.





MUĞDAT, DEFANSIN HATASINI DEĞERLENDİREMEDİ

Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, Hatayspor savunmasının hatasında boş kaleye topu gönderemedi.

Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'nın paslaşarak kullandığı aut atışında ceza sahasının sağında topu alan Soner Örnek, pasını yeniden Ömer'e aktarmak istedi. Ancak kalecinin önüne düşen topta araya giren Muğdat, bekletmeden boş kaleye vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

İSMAİL ÇİPE'DEN BÜYÜK HATA

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, yaptığı büyük hatayla kalesinde 4. golü gördü.

Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan atağa kalkan Yasin Güreler, son çizgide meşin yuvarlağı son anda yatarak ceza sahasına çevirdi. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kucağından kaçırınca bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti. Video Yardımcı Hakem'in incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.