Ümraniyespor Trabzonspor'u kupadan eledi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Trabzonspor, kupa dışında kaldı. Eşleşmenin ilk maçında Trabzonspor, Ümraniyespor ile kendi evinde 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor'un golü Nwakaeme'den gelirken Ümraniyespor'un golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey'den geldi.

MAÇIN GOLLERİ

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'u da kupanın dışına iterek Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline adını yazdırdı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda deplasman tribünün yanı sıra kale arkası ve batı tribünlerinde yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.

KARAMAN'DAN AS KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesine ilk maçtan 5 oyuncuyu değiştirerek sahaya as kadrosunu sürdü.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de 0-0'ın rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, as takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam ilk maçta forma verdiği 6 isme bu akşam da görev verdi. Bordo-mavililerde ilk maçta görev almayan Uğurcan Çakır, Rodallega, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak bu akşam Ümraniyespor karşısında 11'de görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Çeyrek final ilk maçında Trabzon'dan 0-0 beraberlikle dönen kırmızı-beyazlı takım, adını yarı finale yazdırdı.

55. dakikada Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Recep Aydın'ın şık pasında soldan ceza sahasına giren Yasir Subaşı, çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu arka direkteki Leandrinho ağlara gönderdi: 1-1

57. dakikada sağdan ceza sahasına girerek bir rakibinden sıyrılan Ekuban'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Burak Öğür güçlükle topu kontrol etti.

62. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında Rodallega altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak geldiği kanattan auta çıktı.

65. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ceza sahasında Atabey Çiçek ile Hosseini arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy önce devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu görüntüden yeniden inceleyen Ulusoy, penaltıya hükmetti. 66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Emircan Altıntaş, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 2-1

71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ulusoy, kararından vazgeçti.

81. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Nwakaeme dönerek vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan topa arka direkte Batuhan Artarslan dokunamayınca meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Rodallega ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Burak Öğür ile karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı futbolcu, Burak'ın açısını kapatması nedeniyle daha uygun durumdaki Ekuban'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayı içinde uygun durumda vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

83. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Muhammed Gönülaçar'dan topu kapan Abdulkadir Parmak, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Arka direkte uygun durumdaki Ekuban'ın yaklaşık 1 metreden boş kaleye vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+7. dakikada Ümraniyespor bir gol daha buldu. Vasilogiannis'in uzun pasında kendi yarı alanından hareketlenen Atabey Çiçek, Trabzonspor yarı alanını geçerek sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Atabey, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi: 3-1

Müsabaka Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



STAT: Başakşehir Fatih Terim



HAKEMLER: Alper Ulusoy xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx



ÜMRANİYESPOR: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan x, Yasir xx, Muhammed xx, Recep xx, Serkan, Emircan xx, Atabey xx, Leandro x



YEDEKLER: Metin, Vasilogiannis, Bahadır, Uğur, Tarık, Gökhan Lale, Madinda



TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek



TRABZONSPOR: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Yusuf xxx, Rodallega xx



YEDEKLER: Arda, Muzaffer, Murat, Toure, Hasan Batuhan, Ali Osman, İbanez



TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman