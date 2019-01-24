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Kasımpaşa çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Giriş: 24 Ocak 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:07

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djalma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.

66. dakikada sağ taraftan Tarkan'ın pasında Trezeguet'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

101. dakikada Fernandes'in pasında ceza yayı üzerinde Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.

105+1. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

113. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Popov'un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serdar Diyadin xx

KASIMPAŞA: Scuffet xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Josue Sa x, Veigneau xx, Pavelka xx (Veysel Sarı dk. 116 x), Sadiku xx, Eduok xx (Azad dk. 99 x), Trezeguet xx, Hajradinovic xx (Heintz dk. 46 x), Koita xx (Tarkan dk. 65 x)

YEDEKLER: Eray, Ramazan, Çağatay Kurukalıp, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk xx, Baiano xx, Caulker xx, Merih Demiral xx, Nsakala xx, Welinton xx (Cenk Ahmet dk. 113 x), Taha Yalçıner xx (Ceyhun dk. 79 x), Ozan Tufan xx (Fernandes dk. 67 x), Djalma Campos xx (Hasan Ayaroğlu dk. 120 ?), Efecan xx, Sural xx

YEDEKLER: Haydar, Barış Başdaş

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GOL: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)

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