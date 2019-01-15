Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile Göztepe karşılaştı. Gollü geçen karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla, Göztepe evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajı kaptı.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Harun'un sağ köşeden ceza sahası içine ortasında Mevlüt topu ağlarla buluşturdu. 1-0



15. dakikada sağ kanattan gelen topla buluşan Borges'in sert vuruşunu kaleci Ferhat çeldi.



30. dakikada Birkan'ın ara pasında topla buluşan Drole, rakip oyuncuları geçtikten sonra topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-0



50. dakikada Borges'in ortasında topa yükselen Axel kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-1



58. dakikada, Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Kadu kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2



67. dakikada Sergen, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



69. dakikada penaltıyı kullanan Mevlüt, topu ağlarla buluşturdu. 3-2



82. dakikada, Borges'in kafa vuruşunda Halil İbrahim topu çizgiden çevirdi.



83. dakikada, Jerome ile Halil İbrahim arasındaki ikili mücadelenin ardından maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



86. dakikada topun başına geçen Borges topu ağlarla buluşturdu. 3-3



STAT: Antalya Stadyum



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Önder Yılmaz xxx



ANTALYASPOR: Ferhat xxx, Celustka xx (Mustafa İnan dk. 46 x), Birkan xx (Cissokho dk. 87 ?), Chico xx, Musa xx, Chico xx, Osman xx, Charles x, Harun xxx, Sergen xx (Halil İbrahim dk. 77 x), Drole xxx, Mevlüt xxx



YEDEKLER: Ozan, Batuhan Berkay, Cenk, Bünyamin



TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz



GÖZTEPE: Eren xx, Tayfur xxx, Kadu xx, Titi xx, Grillo xx (Berkan dk. 71 x), Poko xx, Borges xx, Axel xx (Deniz dk. 71 x), Gouffran xx (Yasin dk. 46 xx), Halil xx, Jerome xx



YEDEKLER: Göktuğ, Reis, Yalçın, Alpaslan, Castro, Samed Ali, Ghilas



TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş



GOLLER: Mevlüt (dk. 9 ve 69 pen.), Drole (dk. 30) (Antalyaspor), Axel (dk. 50), Kadu (dk. 58), Borges (dk. 86 pen.) Göztepe



SARI KART: Jerome (Göztepe)