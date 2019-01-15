Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u devirdi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Akhisarspor öne geçti. Josue'nin savunmanın arkasına gönderdiği şık ara pasında topla buluşan Regattin, yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra kaleci Lung'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

37. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Bokila'nın sert ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Atila Turan'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

78. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Şamil Çinaz, savunma oyuncusu Vrsajevic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya, önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Chery gole çevirdi: 1-2

Karşılaşma, konuk ekip Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, avantajlı bir skor elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Avantaj kazanmak istiyorduk. Rakibimizin çok değerli oyuncuları var. İlk 10-15 dakika tutuk başladık. Ama sonra açıldık. İkinci yarı Regattin'in sakatlığından dolayı biraz kimyası bozuldu. Onlar oyuncu değişikliklerinden biraz artı olarak çıktı. İkinci yarıda Kayserispor daha iyi oynadı. Bu tarz oyunu sevmiyorum ama skoru koruduk. Avantajlı bir skor. Her şey bitmiş değil, ben bu maçları çok önemsiyorum. Futbol öyle bir şey ki sürekli ciddiyetle yaklaşmanız gerekiyor. Kayserispor bunu ikinci yarıda çok iyi değerlendirdi" ifadelerini kullandı

HİKMET KARAMAN: "PERFORMANSIMIZI YUKARI ÇEKMELİYİZ"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İkinci yarıdaki performansımızı üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçında sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "2 farklı 45 dakika seyrettik. Oyuna iyi başladık. Kana'nın sakatlanmasından sonra ikinci gölü kendi kalemize attık. Daha sonraki oynadığımız oyun eleştireceğimiz bir oyun. İkinci yarıdaki oyun hem lig, hem ondan sonrası için oyuncularımızdan beklediğimiz performans. Dolayısıyla ikinci 45 dakikada gösterdiği performanstan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. Şimdi Antalya maçı var, ondan sonra da kupaya gideceğiz. İkinci yarıdaki performansımızı biraz üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ata Yıldırım

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 10 Kucher), Atila Turan (Dk. 66 Umut Bulut), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Varela), Deniz Türüç, Chery, Kravets

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker (Dk. 58 Serginho), Sissoko, Josue, Regattin (Dk. 46 Onur Ayık), Manu (Dk. 72 Barbosa), Bokila

GOLLER: Dk. 16 Regattin, Dk. 37 Atila Turan (Kendi kalesine) (Akhisarspor), Dk. 78 Chery (Penaltıdan) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KART: Dk. 90+9 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)