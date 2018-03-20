Ziraat Türkiye Kupası'nda bir ilk
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2017-2018 sezonu finali ile ilgili flaş bir karar alındı.
Türkiye Kupası 20 Mart 2018, Salı
Güncelleme: 20 Mart 2018, Salı 12:48
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2017-2018 sezonu finalinin Diyarbakır'da oynanması kararlaştırılmıştı. Dev final için dikkat çeken bir karar daha alındı.
İlk kez e-bilet uygulanacak.
Bu kararın ardından Ziraat Türkiye Kupası finali, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan bu sezonki Türkiye Kupası finalinde ilk kez e-bilet uygulanacak.
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