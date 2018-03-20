Ziraat Türkiye Kupası'nda bir ilk

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2017-2018 sezonu finali ile ilgili flaş bir karar alındı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2017-2018 sezonu finalinin Diyarbakır'da oynanması kararlaştırılmıştı. Dev final için dikkat çeken bir karar daha alındı.

İlk kez e-bilet uygulanacak.

Bu kararın ardından Ziraat Türkiye Kupası finali, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan bu sezonki Türkiye Kupası finalinde ilk kez e-bilet uygulanacak.