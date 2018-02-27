Cimbom final kapısını araladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar 88. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı
Türkiye Kupası 27 Şubat 2018, Salı
Güncelleme: 27 Şubat 2018, Salı 19:10
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda mağlup durumdan gelip 2-1 yenerek final için büyük avantaj yakaladı. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Seleznyov'la öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 21'inci dakikada Ahmet ve 88'inci dakikada Sinan'ın golleriyle galibiyete uzandı. Rövanş karşılaşması 17-19 Nisan arasında İstanbul'da oynanacak. Rakibini eleyecek taraf, finalde Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için karşılaşacak
KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
SİNAN GÜMÜŞ GOLLERE DEVAM EDİYOR
Gümüş, kupada oynadığı 7 müsabakada 6. kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca 4 de asisti bulunuyor. Gomis ve Yasin'in de 3'er golü var.
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