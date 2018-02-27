Cimbom final kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda mağlup durumdan gelip 2-1 yenerek final için büyük avantaj yakaladı. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Seleznyov'la öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 21'inci dakikada Ahmet ve 88'inci dakikada Sinan'ın golleriyle galibiyete uzandı. Rövanş karşılaşması 17-19 Nisan arasında İstanbul'da oynanacak. Rakibini eleyecek taraf, finalde Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için karşılaşacak



KARŞILAŞMANIN GOLLERİ



SİNAN GÜMÜŞ GOLLERE DEVAM EDİYOR

Gümüş, kupada oynadığı 7 müsabakada 6. kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca 4 de asisti bulunuyor. Gomis ve Yasin'in de 3'er golü var.