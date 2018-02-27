 Cimbom final kapısını araladı - Türkiye Kupası - 28 Şubat 2018 Çarşamba

Cimbom final kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar 88. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 27 Şubat 2018, Salı

Güncelleme: 27 Şubat 2018, Salı 19:10

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda mağlup durumdan gelip 2-1 yenerek final için büyük avantaj yakaladı. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Seleznyov'la öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 21'inci dakikada Ahmet ve 88'inci dakikada Sinan'ın golleriyle galibiyete uzandı. Rövanş karşılaşması 17-19 Nisan arasında İstanbul'da oynanacak. Rakibini eleyecek taraf, finalde Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için karşılaşacak

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

SİNAN GÜMÜŞ GOLLERE DEVAM EDİYOR
Gümüş, kupada oynadığı 7 müsabakada 6. kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca 4 de asisti bulunuyor. Gomis ve Yasin'in de 3'er golü var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler