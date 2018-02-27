Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.
Türkiye Kupası 27 Şubat 2018, Salı
Güncelleme: 27 Şubat 2018, Salı 12:55
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; zorlu mücadelede düdük Fırat Aydınus'ta olacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.
İki takım Spor Toto Süper Lig'de pazar günü yine Vodafone Park'ta karşılaşmış, mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 3-1'lik skorla kazanmıştı.
İnşaallah tarafısız maç yönetir.Beşikta Fb maçlarında hakemler sonuca etki edecek Beşiktaş aleyhine bariz hatalar yapıyorlar.cevapla 27.02.2018 14:13
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