 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - Türkiye Kupası - 27 Şubat 2018 Salı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

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Türkiye Kupası 27 Şubat 2018, Salı

Güncelleme: 27 Şubat 2018, Salı 12:55

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; zorlu mücadelede düdük Fırat Aydınus'ta olacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

İki takım Spor Toto Süper Lig'de pazar günü yine Vodafone Park'ta karşılaşmış, mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 3-1'lik skorla kazanmıştı.

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ağası ağası

İnşaallah tarafısız maç yönetir.Beşikta Fb maçlarında hakemler sonuca etki edecek Beşiktaş aleyhine bariz hatalar yapıyorlar.

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hayır1
cevapla 27.02.2018 14:13
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