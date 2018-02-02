Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının tüm golleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları sona erdi. Atv, A2 ve A Spor ekranlarında canlı yayınlanan 4 maçta toplam 12 gol atıldı.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE AVANTAJI KAPTI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

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21. dakikada soldan kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in yakın mesafeden sert vuruşunda, topu kaleci Hopf çeldi. Ceza alanı dışında topu kontrol eden Tolgay Arslan'ın ceza alanı içine girer girmez şutunda, Mustafa Pektemek'in bir kez daha dokunduğu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Ahmet Oğuz çıkardı. Dönen topu bir kez daha kontrol eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak Ahmet Oğuz'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

52. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Jailton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Milinkovic'in pasında Deniz Yılmaz, altıpas üzerinde topu boş kaleye gönderdi: 1-1. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

74. dakikada penaltı atışını kullanan Negredo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

79. dakikada savunmanın geri pasında topu alan kaleci Hopf, takım arkadaşına pas vermek isterken meşin yuvarlağı Talisca'ya attı. Topu önünde bulan siyah-beyazlı oyuncu, şık bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

AKHİSAR TEK GOLLE KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'ı 1-0 mağlup etti.

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89. dakikada Ömer Bayram'ın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında Eray Ataseven'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

FENERBAHÇE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi.

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26. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direk üzerinden Eljif Elmas topu arkaya havalandırdı. Burada Mehmet Topal kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

73. dakikada Akın Çorap Giresunspor eşitliği yakaladı. Recep Aydın'ın ceza sahası üzerinden vuruşunda, top yere çarparak kaleye yöneldi. Altı pas çizgisinin sol çaprazında topa dokunan Jones, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

90+3. dakikada Fernandao ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi: 1-2. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GALATASARAY KONYA'DAN BERABERLİKLE DÖNDÜ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray, 2-2 berabere kaldı.

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40. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orkan Çınar'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta altıpas içinde kaleci Eray İşcan'ın boşa çıktığı pozisyonda top, Linnes'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

50. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

54. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serdar Aziz, topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-2. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

90+1. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Selim Ay'ın ceza sahası içerisine ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-2. (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)