Akhisarspor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Akhisarspor deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Fatih Karagümrük'ü evinde çıktığı rövanş maçında 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Akhisarspor'un gollerini 73'üncü dakikada Manu, 90+3'üncü dakikada Bokila penaltıdan kaydetti. Ev sahibi ekip 43'üncü dakikada Manu ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR



7'nci dakikada konuk ekipten Ufuk'un ceza sahası dışından yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



18'inci dakikada Akhisarspor kontratağında Bilal'ın ara pasına hareketlenen Manu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu, top direğin dibinden auta gitti.



33'üncü dakikada Akhisarspor'da soldan ceza sahasına giren Larsson rakibinden sıyrılarak sert vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi.



35'inci dakikada ev sahibi ekip atağında Manu soldan rakip ceza alanına daldı. Altı pasın önünden yaptığı vuruşta kaleci Murat gole izin vermedi.



37'nci dakikada Manu sol çaprazdan bir kez daha etkili geldi. Kaleci Murat karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



43'üncü dakikada Karagümrük ceza sahasında Fatih, Manu'yu indirince hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Manu, kötü bir vuruşla topu üstten dışarı gönderdi.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



52'nci dakikada sağdan Caner'in ortasında ceza sahasında savunma oyuncusu Fatih'in ters vuruşunda top az farkla direğin yanından kornere gitti.



71'inci dakikada Manu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bilal, yakın mesafeden kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.



73'üncü dakikada Bokila'nın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Manu, karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla bu kez kaleciyi avladı: 1-0.



82'nci dakikada Fatih Karagümrük'ten Emir ceza yayı üzerinden şutunu çekti, kaleci Bora topa sahip oldu.



90+3'üncü dakikada konuk ekipten Yiğit İncedemir ceza sahasında topu eliyle kesince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bokila, kaleciyi ters köşeye yatırarak maçın skorunu belirledi: 2-0.

MAÇIN ARDINDAN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisaspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. İlk maçta da rakibini 4-1 yenen son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, son 16 turuna adını yazdırdı.

Maçın ardından her takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen sene kupayı kazanmalarından dolayı üzerilerinde bir sorumluluk olduğunu belirterek, sözlerine başlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Kupada yola devam etmek bizim için önemli bir misyon. Kupa sayesinde Avrupa'ya gittik. Avrupa'ya gitmek bizim ölçeğimizdeki takımlar için çok önemli. Bunlar kupanın getirisiyle oluyor. İyi performans sergiledik. Karagümrük takımına da teşekkür etmek istiyorum. Çok temiz iki maç oynadılar. Tur atlamak keyifli. İnşallah iyi bir kura çekeriz. Gidebildiğimiz hedefe kadar gitmek istiyoruz. Tabi aynı zamanda hem yarışıyorsunuz hem de yetiştiriyorsunuz ilk maçta 2 tane genç oyuncumuzu oynatmıştık. Bugün de 2 tane genç oyuncumuza şans verdik. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu bizim misyonumuz" dedi.

Ligde oynayacakları Atiker Konyaspor maçı hakkında da gazetecilerin sorularına yanıt veren Arslan, "Bazı hedefler konuldu puansal anlamda. Bunlar ulaşmak çok önemli. Tabi ki yenmek istiyoruz. Aykut hocanın gelmesiyle de pozitif, skora yansıyan ve sabırlı bir oyunları var. Biz de tüm enerjimizi bu son maçta ortaya koyacağız. Konyaspor maçı bizim için önemi çok değerli" diye konuştu.

Transfer konusunda da kafalarında bir şablon oluştuğunu ancak henüz renk vermediklerini kaydeden Arslan, "Bizim bir kalitemiz var. Kalitemize kalite katacak oyuncular istiyoruz. Sadece bugünü kurtarmak için değil Akhisarspor'a seviye kazandıracak oyunculara ihtiyacımız var. Takımı bozmadan üzerine katacak transferler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÜMRÜK CEPHESİ

Takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel ise, "İlk maçta 4-1 mağlup olmuştuk. Pazar günü Tokatspor maçıyla beraber devre arasına girdik. Bu maçta ligde forma şansı bulamayan, sakatlıklardan yeni kurtulan oyuncularımıza forma şansı verdik. Oyundan gayet memnunum. Akhisarspor'u da tebrik ediyorum. Kendilerine oynayacakları Konyaspor maçında başarılar diliyorum. Biz de ikinci etap çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.

STAT: Spor Toto Akhisar



HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Gökmen Baltacı (xx), Murat Şener (xx)



AKHİSARSPOR: Bora (xx) - Doğukan (xx), Gökmen (xx), Caner (xx), Kadir (x) (Dk. 32 Güray x), Bilal (xx) (Dk. 73 Bokila xx), Aykut (x), Eray (xx), Manu (xx), Regattin (x) (Dk. 64 Onur x), Larsson (x)



FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu (xx) - Murat Sarıgül (xx), Fatih (x), Abdulhamit (x), Hüseyin (xx), Gökay (xx) (Dk. 79 Yiğit İncedemir x), Ufuk (xx), Ramazan (xx) (Dk. 89 Harun), Burak (x), Emir (xx), Serdar (x) (Dk. 62 Anıl Taşdemir x)



GOLLER: Dk. 73 Manu, 90+3 Bokila (Akhisarspor)



SARI KARTLAR: Larsson (Akhisarspor), Hüseyin, Fatih (Karagümrük)