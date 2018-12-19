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Trabzonspor - Sivas Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:23

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemi ise Bahattin Şimşek.

Trabzonspor, Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.

Trabzonspor - Sivas Belediyespor mücadelesi saat 20:30'da A2'de yayınlanacak.

11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR XI: Uğurcan Çakır, Hosseini, Batuhan, Ibanez, Kamil Ahmet, Zeki, Murat Cem, Vahid, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Ekuban

SİVAS BELEDİYESPOR XI: Serkan, Murat Cömert, Serkan Yavuz, Fatih Çiplak, Ali Aydın, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Güray Gazioğlu, Ali Zorlu, Emra Bedir

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