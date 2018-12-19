Trabzonspor - Sivas Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemi ise Bahattin Şimşek.
Trabzonspor, Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.
Trabzonspor - Sivas Belediyespor mücadelesi saat 20:30'da A2'de yayınlanacak.
11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR XI: Uğurcan Çakır, Hosseini, Batuhan, Ibanez, Kamil Ahmet, Zeki, Murat Cem, Vahid, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Ekuban
SİVAS BELEDİYESPOR XI: Serkan, Murat Cömert, Serkan Yavuz, Fatih Çiplak, Ali Aydın, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Güray Gazioğlu, Ali Zorlu, Emra Bedir
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