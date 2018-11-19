Ziraat Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu
Kupada 5. eleme turu maçlarının kura çekimi, 23 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Kupası 19 Kasım 2018, Pazartesi
Güncelleme: 19 Kasım 2018, Pazartesi 15:19
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi, 23 Kasım Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor da dahil olacak.
Bu turun ilk maçları 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.
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