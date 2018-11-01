Rizespor, Sarıyer'i kupadan eledi

Çaykur Rizespor deplasmanda Sarıyer'i 2-1 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 2. Lig takımı Sarıyer, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maçtan konuk takım 2-1 galip ayrıldı. Rizespor'a turu getiren golleri 23. dakikada Jaroslaw Jach ve 43. dakikada Montassar Talbi attı. Sarıyer'in tek golü ise 28. dakikada Bertul Kocabaş'tan geldi.

Sarıyer 0-1 Çaykur Rizespor 23' Jaroslaw Jach - Golü İzlemek İçin Tıklayın

Sarıyer 1-1 Çaykur Rizespor 28' Bertul Kocabaş - Golü İzlemek İçin Tıklayın

Sarıyer 1-2 Çaykur Rizespor 42' Montassar Talbi - Golü İzlemek İçin Tıklayın

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ujkani'de kaldı.



14. dakikada Sarıyer savunmasının hatasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kubilay'da kaldı.



23. dakikada sağ taraftan Petrucci'nin yaptığı ortada kale önünde Jach'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



28. dakikada sol taraftan Fırat'ın içeri çevirdiği topu ön direkte İskender indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Bertül'ün düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



43. dakikada Mustafa'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kale önünde Montassar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



47. dakikada Abdullah'ın ceza sahası içinde Gladky'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat penaltı olarak değerlendirdi.



48. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışı üstten auta gitti.



62. dakikada kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bertül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Petrucci çizgi üzerinden çıkardı.



83. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Abdullah Topkara'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.



Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İbrahim Bozbey xx



SARIYER: Kubilay xx, Ozan xx, Abdullah Karmil xx, Fırat xx, Hüsnü xx, Nuri Aydın xx (Doğukan dk.77 x), Adem Koçak xx, Abdullah Topkara xxx, Kerem Çalışkan xx (Emirhan Akdemir dk. 82 ?), Bertül Kocabaş xxx, İskender Alın xx

Yedekler: Ümitcan, Özgür, Mürsel, Feyyaz, Alim

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt



ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani xx, Robin Yalçın xx, Montassar xxx, Jach xxx, Fink xx (Koray dk. 46 x), Süleyman Koç xx (Aminu dk. 63 x), Petrucci xx, Mustafa Saymak xx, Samudio x, Gladky xx, Emirhan Topçu xx (Brabec dk. 86 ?)

Yedekler: Cihan, Mehmet Uslu, Traore, Boldrin, Ali Çamdalı, Eren, Muriqi

Teknik Direktör: Okan Buruk



Goller: Jach (dk. 23), Montassar (dk.43) (Çaykur Rizespor) Bertül (dk. 28) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Fırat, Kerem, Abdullah Karmil (Sarıyer) Petrucci, Jach (Çaykur Rizespor)

OKAN BURUK: "ÇOK DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sarıyer'i 2-1 yenerek tur atlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularının 90 dakika boyunca aynı konsantrasyon ve istekle mücadele ettiğini söyledi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Son iki gündeki sonuçlarda bütün takımların birbirini yenebileceğini gözlemledik. Özellikle Süper Lig takımlarının elendiğini gördük. Maça ciddi konsantrasyonla başlamadığımız zaman işimizin zor olacağını düşünüyorduk. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ve istekle mücadele etti. 2-1 kazandık. Çok daha fazla gol atabilirdik. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti. Onları da kutluyorum." diye konuştu.

Zeminden dolayı sıkıntı yaşadıklarını aktaran Buruk, "Zeminlerin iyi olması sporcu sağlığı ve oyun için önemli. İki takım da iyi niyetliydi ve oynamaya çalıştı. Bu zemine rağmen iki ekip de pas yapmaya çalıştı. İnşallah bundan sonra daha iyi zeminlerde oynarız." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacakları maça değinen genç teknik adam, "Şu anda lig bizim için çok daha önemli ve kritik. Çıkış yakalayarak bulunduğumuz yerden uzaklaşmak ve ilk 10'a girmek istiyoruz. Rakibimiz de özellikle iç sahada iyi oynuyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

SERDAR BOZKURT: "ZEVKLİ BİR MAÇ İZLETTİK"

Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise iyi bir maç olduğunu aktararak, "Alt lig ile üst lig takımlarının oynadığı maçlarda motivasyon farklı oluyor. Oyuncularımıza iyi niyetle oynamalarını, oyunu çirkinleştirmemelerini söyledik. İki takım da zaman zaman oyunda hakimiyet kurdu. Çok basit goller yedik. İki takımın da pozisyonları vardı. İyi bir maç oldu. Zevkli bir maç izlettik." değerlendirmesinde bulundu.

TFF 2. Lig'deki durumlarını değerlendiren Bozkurt, "Lige çok iyi başlangıç yaptık. Zorlu takımların olduğu grupta mücadele ediyoruz. İyi gidiyoruz. Şu anda lideriz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz ama bunları konuşmak için çok erken. Henüz 10. haftadayız. Önümüzdeki maçları tek tek değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.