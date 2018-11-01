Gençlerbirliği 90'da turladı | Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor Maç sonucu
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Diyarbekirspor'u 90. dakikada Cengizhan Akgün'den bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 14:16
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği evinde Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ankara ekibine galibiyeti getiren gol 90. dakikada 20 yaşındaki oyuncusu Cengizhan Akgün'den geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 DİYARBEKİRSPOR ( 90' CENGİZHAN AKGÜN ) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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