 Gençlerbirliği 90'da turladı | Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor Maç sonucu - Türkiye Kupası - 2 Kasım 2018 Cuma

Gençlerbirliği 90'da turladı | Gençlerbirliği 1-0 Diyarbekirspor Maç sonucu

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Diyarbekirspor'u 90. dakikada Cengizhan Akgün'den bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 14:16

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği evinde Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ankara ekibine galibiyeti getiren gol 90. dakikada 20 yaşındaki oyuncusu Cengizhan Akgün'den geldi.



GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 DİYARBEKİRSPOR ( 90' CENGİZHAN AKGÜN ) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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