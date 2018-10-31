Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Bugsaşspor'u 2-0 mağlup etti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 2 Lig Kırmızı Grup takımı Bugsaşspor, Spor Toto Süper Lig'in güçlü temsilcisi Trabzonspor'u konuk etti. OSTİM Stadı'nda oynanan maçtan bordo mavili takım 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'a turu getiren golleri 26. dakikada Vahid Amiri ve 32. dakikada Turgut Selim Özdemir (Kendi kalesine) attı.

Bugsaşspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Vahid Amiri)

Bugsaşspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Turgut Selim Özdemir -Kendi kalesine-)



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ÖNEMLİ DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi BUGSAŞ Spor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

26. dakika Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ekuban'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra içeriye çevirdiği topu Amiri ağlarla buluşturdu.

32. dakikada bordo-mavili takım farkı ikiye çıkardı. Abdülkadir Parmak'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Taha Ayan topu sektirdi. Pozisyonun devamında Murat Cem Akpınar'ın şutunda Turgut Selim Özdemir'e çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti: 0-2

İlk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, 5. tura adını yazdırdı.

KARAMAN GENÇ FUTBOLCULARA ŞANS VERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'ini tamamen değiştirdi.

BUGSAŞ Spor maçında rotasyona giden Karaman, çoğunluğu genç futbolculardan oluşan yedek ağırlıklı bir kadroyu tercih etti.

STAT: OSTİM

HAKEMLER: Sercan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kapluhan xx



BUGSAŞSPOR: Taha Ayan xx, Enver Yıldız x, Turgut Selim Özdemir x, Kudbettin Tekin Oğrak x, Mustafa Çeçenoğlu xx, Suat Kaya x, Hazarhan Kraca x, (Dk. 63 Bora Taşdemir) x, Soner Gönül x, Ahmet Sun xx, (Dk. 75 Burak Ceylan) x, Eyüp Geyik xx, (Dk. 59 Beytullah Ayduvan) x, Hasan Türk xx



TRABZONSPOR: Uğurhan Çakır x, Hüseyin Türkmen x, Vahıd Amırı xx, Murat Cem Akpınar xxx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Calep Ansah Ekuban x, Abdulkadir Parmak xxx, Juraj Kucka xx, ( Dk. 62 Zargo Toure) x, Abdulkadir Ömür xx, (Dk. 67 Zeki Yavru) x,Semih Karadeniz xx, (Dk. 79 Olcay Şahan x, Luis Ezequiel Ibanez xx



SARI KARTLAR: Dk. 29 Soner Gönül, Dk. 52 Turgut Selim Özdemir (Bugsaşspor) Dk. 27 Murat Cem Akpınar, Dk. 38 Juraj Kucka, (Trabzonspor)

GOLLER: Dk. 26 Vahid Amiri, Dk 32 Turgut Selim Özdemir (KK) (Trabzonspor)