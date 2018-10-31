Sivasspor'a kupada Bodrumspor şoku!

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında 2. Lig takımı Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde Spor Toto Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Bodrumspor, konuk ekipten Rybalka'nın 13'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 82'nci dakikasında Cem'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Bodrum ekibi karşısında Sivasspor'un 90+5'inci dakikada Kone ile bulduğu gol konuk takıma yetmedi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Bodrumspor: 1 - Sivasspor: 0 (Sergiy Rybalka -Kendi kalesine-)

Bodrumspor: 2 - Sivasspor: 0 (Cem Ekinci)

Diğer gol birazdan Takvim.com.tr'de...

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Kısal (xx), Samet Çavuş (xx)



BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xxx) - Muhammet Özkal (xxx), Muhammet Aran (xxx) Orhan (xxx), Hüseyin (xx) (Dk. 83 Erkan), Ozan (xx) (Dk. 77 Cem xx), Harun (xxx), Medeni (xx), Seyid Ahmet (xxx), Samet (xx) (Dk. 68 Emre xx), Göksu (xx)



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Papp (x), Bjarsmyr (x), Braz (xx), Uğur (x), Rybalka (x), Medjani (xx), Erdoğan (x) (Dk. 90 Serkan), İlker (x) (Dk. 60 Emre x), Torje (xx), Cyriac (x) (Dk. 68 Kone xx)



GOL: Dk. 13 (KK) Rybalka, Dk. 82 Cem (Bodrumspor) - Dk. 90+5 Kone (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Fırat, Seyid Ahmet (Bodrumspor)