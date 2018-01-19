İşte ZTK'da çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekim töreni, bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan kura çekimine Son 16 turundan gelen 8 takım katıldı.. 8 takım arasında seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde 4 takım seri başı olacak ve maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk karşılaşmalar, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak. Yine muhtemel yarı final kuralarının da çekileceği futbol resitalinde, ilk maçlar 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan'da yapılacak.



Birbirinden çekişmeli 4 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından HD kalitesinde naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara geldi. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer aldı. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak dev finalde kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarındaydı.





SERİ BAŞLARI TAKIMLAR

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

T.M. AKHİSAR





SERİ BAŞI OLMAYANLAR

GENÇLERBİRLİĞİ

A. KONYASPOR

KAYSERİSPOR

A.Ç. GİRESUNSPOR

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

T.M.Akhisar - Kayserispor

Galatasaray - Konyaspor

Fenerbahçe - Giresunspor

Beşiktaş - Gençlerbirliği

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

T.M.Akhisar - Kayserispor / Galatasaray - Konyaspor

Fenerbahçe - Giresunspor / Beşiktaş - Gençlerbirliği