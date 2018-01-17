 Kartal çeyrek finale uçtu! - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2018 Perşembe

Kartal çeyrek finale uçtu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaştı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 17 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 17 Ocak 2018, Çarşamba 19:37

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 4-1'lik galibiyetten dolayı çeyrek finale yükseldi. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 86'da ve 88'de penaltıdan Cikalleshi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü 83'üncü dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler