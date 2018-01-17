Kartal çeyrek finale uçtu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 4-1'lik galibiyetten dolayı çeyrek finale yükseldi. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 86'da ve 88'de penaltıdan Cikalleshi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü 83'üncü dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.



KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

