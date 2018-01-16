 Kanarya galibiyetle turladı! - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2018 Çarşamba

Kanarya galibiyetle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi sahasında 2-0 kazanan Kanarya rakibini deplasmanda da 0-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı

Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 19:47

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi sahasında 2-0 kazanan Kanarya rakibini deplasmanda da 0-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


KARŞILAŞMANIN GOLÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler