Kanarya galibiyetle turladı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi sahasında 2-0 kazanan Kanarya rakibini deplasmanda da 0-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı
Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 19:47
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