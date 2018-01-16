Kanarya galibiyetle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi sahasında 2-0 kazanan Kanarya rakibini deplasmanda da 0-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.