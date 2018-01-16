 Fırtına'dan erken veda - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2018 Çarşamba

Fırtına'dan erken veda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

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Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı

Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 17:17

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

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Ts Faik Ts Faik

Trabzon'da konuşulan şuydu Konya can derdine düşmüş lig maçını düşünür havasına hoca ve oyuncularda uymuş fazla çalışmaya gerek duymamışlar.maç garanti diye 1. Maça 2 as adamada rahatına bak denmiş.şu maçı alsa diğer takımlar müsaade ederdi ama ts ben intihar ediyorum dedi ve pimini çekti artık kendi kendinize oynayın

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cevapla 16.01.2018 21:13
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