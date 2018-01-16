Fırtına'dan erken veda
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı
Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 17:17
Trabzon'da konuşulan şuydu Konya can derdine düşmüş lig maçını düşünür havasına hoca ve oyuncularda uymuş fazla çalışmaya gerek duymamışlar.maç garanti diye 1. Maça 2 as adamada rahatına bak denmiş.şu maçı alsa diğer takımlar müsaade ederdi ama ts ben intihar ediyorum dedi ve pimini çekti artık kendi kendinize oynayıncevapla 16.01.2018 21:13
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