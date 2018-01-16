Fırtına'dan erken veda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.