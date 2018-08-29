Ziraat Türkiye Kupası maçları / (Dönüşümlü CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları devam ediyor... Şu anda oynanan devam eden Yeni Amasyaspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor maçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz