Ziraat Türkiye Kupası maçları / (Dönüşümlü CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları devam ediyor... Şu anda oynanan devam eden Yeni Amasyaspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor maçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba
Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:33
Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün Yeni Amasyaspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve AnadolusporYeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geliyor...
Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük ve AnadolusporYeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı canlı izle (DÖNÜŞÜMLÜ)
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