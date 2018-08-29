 Kale Belediyespor, Isparta Davrazspor 1-0 mağlup etti - Türkiye Kupası - 29 Ağustos 2018 Çarşamba

Kale Belediyespor, Isparta Davrazspor 1-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 1’nci tur karşılaşmasında Isparta Davrazspor ile Kale Belediyespor karşılaştı.

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Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 18:41

Ziraat Türkiye Kupası 1'nci tur mücadelesinde Kale Belediyespor, Isparta Davrazspor'u 13. dakikada Selim Kartal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

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