Kale Belediyespor, Isparta Davrazspor 1-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 1’nci tur karşılaşmasında Isparta Davrazspor ile Kale Belediyespor karşılaştı.
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba
Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 18:41
Ziraat Türkiye Kupası 1'nci tur mücadelesinde Kale Belediyespor, Isparta Davrazspor'u 13. dakikada Selim Kartal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
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