Karaman Belediyespor:1 - Yozgatspor 1959:0
Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanıyor. İlk maçta Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşılaştı.
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 15:07
Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 saat 14.30'da karşı karşıya geldi.
Karaman Kemal Kaynaş Stadı'nda oynanan ve Abdullah Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Karaman Belediyespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Hakan Bahran kaydetti.
İlk 11'ler:
Karaman Belediyespor: Hayrettin Çınar, Erdi Güncan, Cihat Can Yiğit, Enes Aydın, Tugay Kılıç, Ahmet Ayhan, Furkan Çalışır, Doğukan Çınar, Hakan Bahran, Burak Gündoğdu, Muzaffer İlhan.
Yozgatspor 1959: Cengiz Karaaslan, Hasan Dülgeroğlu, Burak Altunay, Samet Tosun, Murat Kürüm, Rıza Şen, Hüseyin Çelik, Erol Koç, Esosa Priestley, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit.
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