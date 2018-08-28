Gol düellosu Karadeniz Ereğli Belediyespor'un!
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 16:35
Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.