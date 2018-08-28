 Gol düellosu Karadeniz Ereğli Belediyespor'un! - Türkiye Kupası - 28 Ağustos 2018 Salı

Gol düellosu Karadeniz Ereğli Belediyespor'un!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı

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Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı

Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 16:35

Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

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