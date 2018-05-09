Fenerbahçe-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü Türkiye Kupası finaline çevrildi. Fenerbahçe ile Akhisarspor 56. Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe ile Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 56. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında yarın Diyarbakır Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Eskişehir'de oynanan finalde Atiker Konyaspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta Medipol Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-1 yenerek mutlu sona ulaştı.





FENERBAHÇE 10 KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 16 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 10 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

AKHİSARSPOR İLK KEZ FİNALDE

Teleset Mobilya Akhisarspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

Ege temsilcisi, bu sezon sırasıyla Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Boluspor ve Kayserispor'u eledikten sonra yarı finale çıktı.

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor adını finale yazdırdı.