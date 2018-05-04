Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta?
Olaylı geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kupa finali ile ilgili detaylar haberimizde...
Türkiye Kupası 04 Mayıs 2018, Cuma
Güncelleme: 04 Mayıs 2018, Cuma 16:22
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden değişiklikle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.
Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.
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