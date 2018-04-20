Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı
Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.
Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 20 Nisan 2018, Cuma 07:03
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 57. dakikasında tribünden atılan yabancı cisim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaraladı.
Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam tedavi altına alınırken, emniyet güçleri de olay çıkartan taraftarların peşine düştü.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Şenol Güneş'i yaralayan taraftarla birlikte 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
TRİBÜNDEN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir."
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