İşte Şenol Güneş'in Saraçoğlu'ndan ayrıldığı görüntüler
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:02
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başına isabet eden cisimle yaralanan Beşiktaş Tenik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığı görüntüler yayınlandı.
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