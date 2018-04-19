 İşte Şenol Güneş'in Saraçoğlu'ndan ayrıldığı görüntüler - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

İşte Şenol Güneş'in Saraçoğlu'ndan ayrıldığı görüntüler

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:02


​Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başına isabet eden cisimle yaralanan Beşiktaş Tenik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığı görüntüler yayınlandı.











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