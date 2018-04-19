 Güneş'e çakmak atan kişi gözaltında! - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

Güneş'e çakmak atan kişi gözaltında!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan gerilim maçın ardından polis, olaylara karıştığı düşünülen bazı taraftarları gözaltına aldı!

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:12

Güneş'e çakmak atan kişi gözaltında!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.

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