Fenerbahçe hükmen yenik mi? TFF talimatnamesi ne diyor?

Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren ve Beşiktaş'tan Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maça Fenerbahçe taraftarları damga vurdu. İlk yarıda Quaresma'nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci yarıda tamamen durdu. Fenerbahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin teknik direktör Şenol Güneş'e isabet etmesiyle saha karıştı. Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına giderken, akıllara müsabaka sonucunun ne olacağı sorusu geldi.



İşte TFF'nin müsabaka takimatının 19. maddesindeki "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması?" başlığı:



b) Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde

oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir

biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam

edilmesi olanağının kalmaması,

hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.



(2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya

dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte

bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil

ettiğini ilan edebilir.



Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her

ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin

ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.



(4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen

mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu

durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki

müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi

sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.



(5) TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar

verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu

ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her

türlü delili göz önünde bulundurur.



(6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun

görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla

tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına

karar verebilir.



(7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanıntamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.



(8) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın

tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında disiplin kurulunca ayrıca galibiyet

halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilir.



(9) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın

tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TFF Yönetim Kurulu tarafından o müsabaka

ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım disiplin kurulu

kararıyla bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu

takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Disiplin

Kurulu ayrıca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da müsabakalardan ihracına

karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon süresince ligden ihracına

karar verilir.



(10) Disiplin Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş

olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz

oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.



MADDE 22 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir; a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.),



b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,



c) Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması,



ç) Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi,



d) Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması,



e) Statü ve talimatlarla izin verilen haller dışında, profesyonel lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcunun oynatılması,



f) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması, g) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,



