Fenerbahçe hükmen yenik mi? TFF talimatnamesi ne diyor?
Kadıköy Ülker Stadı'nda Fenerbahçe - Beşikraş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, tribünlerden atılan yabancı maddelerin Beşiktaşlı yedek futbolcular ve teknik direktörü Şenol Güneş'e isabet etmesi nedeniyle yarıda durdu.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 22:46
Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren ve Beşiktaş'tan Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maça Fenerbahçe taraftarları damga vurdu. İlk yarıda Quaresma'nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci yarıda tamamen durdu. Fenerbahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin teknik direktör Şenol Güneş'e isabet etmesiyle saha karıştı. Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına giderken, akıllara müsabaka sonucunun ne olacağı sorusu geldi.
İşte TFF'nin müsabaka takimatının 19. maddesindeki "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması?" başlığı:
b) Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde
oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir
biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam
edilmesi olanağının kalmaması,
hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.
(2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya
dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte
bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil
ettiğini ilan edebilir.
Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her
ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin
ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.
(4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen
mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu
durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki
müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi
sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.
(5) TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar
verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu
ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her
türlü delili göz önünde bulundurur.
(6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun
görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla
tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına
karar verebilir.
(7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanıntamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.
(8) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın
tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında disiplin kurulunca ayrıca galibiyet
halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilir.
(9) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın
tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TFF Yönetim Kurulu tarafından o müsabaka
ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım disiplin kurulu
kararıyla bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu
takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Disiplin
Kurulu ayrıca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da müsabakalardan ihracına
karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon süresince ligden ihracına
karar verilir.
(10) Disiplin Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş
olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz
oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.
MADDE 22 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR
Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir; a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.),
b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,
c) Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması,
ç) Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi,
d) Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması,
e) Statü ve talimatlarla izin verilen haller dışında, profesyonel lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcunun oynatılması,
f) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması, g) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,
ğ) TFF'nin, müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi, h) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren ve Beşiktaş'tan Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maça Fenerbahçe taraftarları damga vurdu. İlk yarıda Quaresma'nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci yarıda tamamen durdu. Fenerbahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin teknik direktör Şenol Güneş'e isabet etmesiyle saha karıştı. Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına giderken, akıllara müsabaka sonucunun ne olacağı sorusu geldi.
İşte TFF'nin müsabaka takimatının 19. maddesindeki "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması?" başlığı:
b) Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde
oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir
biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam
edilmesi olanağının kalmaması,
hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.
(2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya
dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte
bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil
ettiğini ilan edebilir.
Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her
ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin
ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.
(4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen
mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu
durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki
müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi
sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.
(5) TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar
verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu
ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her
türlü delili göz önünde bulundurur.
(6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun
görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla
tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına
karar verebilir.
(7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanın
tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.
(8) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın
tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında disiplin kurulunca ayrıca galibiyet
halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilir.
(9) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın
tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TFF Yönetim Kurulu tarafından o müsabaka
ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım disiplin kurulu
kararıyla bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu
takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Disiplin
Kurulu ayrıca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da müsabakalardan ihracına
karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon süresince ligden ihracına
karar verilir.
(10) Disiplin Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş
olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz
oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.
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