 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı çarşamba günü açıklanacak - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı çarşamba günü açıklanacak

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaderi çarşamba günü belli olacak

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:07

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı çarşamba günü açıklanacak

Türkiye Futbol Federsyonu'nun, çıkan olaylarla ilgili çarşamba günü toplanacağı açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti..

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler