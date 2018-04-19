 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 19:18

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlıyor.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Talisca, Negredo

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