Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan flaş açıklama!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel güvenlik görevlileri personelimize saldırdı." dedi. Fikret Orman ayrıca Şenol Güneş'e atılan yabancı madde hakkında, "Hocamızın başına koltuk atmışlar. Elimizde görüntüleri de mevcut." açıklamasında bulundu. Fikret Orman'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;



"Dünya üçüncüsü olmuş teknik adama bu yapılanlar hoş değil. Ligde güzel bir yarış var, bu güzellikleri ortaya koymak lazımdı. Biz de geçmişte bu olaylardan çok sıkıntı yaşadık ama artık bir şey yaşanmıyor. Buraya gelen taraftarlarımıza hatırlatmak isterim, burası bir hastane. Burada canının derdinde olan insanlar da var.Gürültü yapmamak lazım dışarıda. Şenol Hoca'nın durumu iyi, bugün hastanede kalacak. Ailesi de yanında. Maçı statta izlemedim tesislerde izliyordum. Ne konuşuldu neler yaşandı bilmiyorum. Oyuncularıma sordum, içeri girmek için izin istemişler hakemden, girebilirsiniz denince soyunmda odasına gitmişler. Hocaları o durumdayken sahada kalamazlardı da."