 İşte F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi - Türkiye Kupası - 16 Nisan 2018 Pazartesi

İşte F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Akhisarspor maçında ise Barış Şimşek düdük çalacak.

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Türkiye Kupası 16 Nisan 2018, Pazartesi

Güncelleme: 16 Nisan 2018, Pazartesi 17:34

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Mete Kallavan oldu.

Galatasaray-Akhisarspor maçını ise Barış Şimşek yönetecek.

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