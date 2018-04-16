İşte F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Akhisarspor maçında ise Barış Şimşek düdük çalacak.
Türkiye Kupası 16 Nisan 2018, Pazartesi
Güncelleme: 16 Nisan 2018, Pazartesi 17:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Mete Kallavan oldu.
Galatasaray-Akhisarspor maçını ise Barış Şimşek yönetecek.
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