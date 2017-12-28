Osmanlı'ya Kartal pençesi

Siyah-beyazlıklar ilk maçı 4-1 kazandı ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Negredo'nun altıpas noktası üzerine yaptığı ortada Vrsajevic ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

22. dakikada Regattin'in sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanı dışına çıktı.

30. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

31. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cenk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas yatarak kontrol etti.

35. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içi sol tarafına verdiği pasta topla buluşan Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0







Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası sol tarafına pasında topla buluşan Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



55. dakikada Serdar'ın ceza sahası içine ortasında kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Özer'in vuruşunda Tolga topu iki hamlede kontrol etti.



59. dakikada Oğuzhan'la verkaç yapan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top üstten auta çıktı.



65. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orkan'ın direğe ortasında Negredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



72. dakikada ceza sahası içine topla giren Serdar'ın pasında Doukara'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



75. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Tolga topu oyun alanına çeldi.



90+4. dakikada Quaresma kullandığı serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 4-1



Stat: Vodafone park

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx



Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan xxx, Pepe xxx, Tosic xx, Caner xx, Tolgay xx, Atiba x (Mitrovic dk. 40 xx), Oğuzhan xxx, Babel xx (Quaresma dk. 78 xxx), Negredo xx, Cenk Tosun xxx (Orkan dk. 58 x)



Yedekler: Utku, Mustafa Pektemek, Fatih, Mustafa Apardı, Alpay, Abdullah, Ersin



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Anıl x, Maxsö xx, Numan xx, Vrsajevic xx, Carlos xx (Tugay dk. 68 x), Hasan xx, Özer xx (Musa dk. 60 xx), Regattin xx, Serdar xx, Doukara xxx (Cikalleshi dk. 73 x)



Yedekler: Hakan, Ninaj, Ahmet, Burak, Ali Eren, Ahmet



Teknik Direktör: İrfan Buz



Goller: Vrsajevic (dk. 15 k.k.), Negredo (dk. 35), Cenk (dk.50), Quaresma (dk. 90+4) (Beşiktaş), Doukara (dk. 72) (Osmanlıspor)



Kırmızı kart: Anıl Karaer (dk. 89) (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Cenk, Gökhan (Beşiktaş)