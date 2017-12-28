 Kayseri avantajı kaptı - Türkiye Kupası - 28 Aralık 2017 Perşembe

Kayseri avantajı kaptı

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Türkiye Kupası 28 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 28 Aralık 2017, Perşembe 02:08

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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