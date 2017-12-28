Goldado varsa sorun yok

F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 10. dakikada İstanbulsporlu Mehmet Zeki'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Çolak sert vurdu, Kameni topu kornere gönderdi. 35'te Fenerbahçeli Alper Potuk kaleyi denedi. Şutu az farkla auta çıktı.



​SKRTEL'İN KAFASI DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Hasan Ali'nin kullandığı korner atışında iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu. Top üst direkten döndü. 42'de Alper'in ortasına Samed vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.



6 DAKİKA ARAYLA İKİ GOL KAÇIRDI

57'de genç Samed ortasını ön direğe doğru yaptı. Alper'in kafa vuruşunu kaleci Okan kale çizgisinde kontrol etti. 63'te Valbuena'nın ortasına Giuliano kafayla dokundu. Okan mükemmel çıkardı.



​GİULİANO'DAN MÜTHİŞ BİR ASİST

78'de F.Bahçe aradığı golü buldu. Giuliano'nun pasında topu önünde bulan Soldado, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 89'da Hasan Ali'nin şutunda topu önünde bulan Soldado'nun plasesi farkı 2'ye çıkardı.



AYKUT KOCAMAN'DAN TRANSFER MESAJI

F.Bahçe teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor galibiyetinin ardından, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. Kocaman, transfere ilişkin olarak ise "Yerli oyuncu transferi zor. Yabancı ise daha mümkün. Onun için de oyuncu göndermeliyiz" açıklamasını yaptı.