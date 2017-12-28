Fırtına tersten esti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-Mavililer böylelikle tur biletini Trabzon'daki maça bıraktı. Konuk ekip adına 20. dakikada gelişen atakta Bero'nun altıpasın sağ çaprazından sert şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.



ALİ ÇAMDALI'DAN ŞIK GOL

SOL kanattan 31. dakikada organize gelen Konyaspor'da Ömer Ali'nin penaltı noktasına çevirdiği topu şık bir vuruşla ağlara yollayan Ali Çamdalı, takımını1-0 öne geçirdi. Bu gol devrenin de sonucu oldu.



RODALLEGA DİREĞE TAKILDI

Trabzon'un 66'da kullandığı serbest vuruşta Rodallega'nın topu üst direkten döndü. Dönen topu Olcay auta attı. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Konya maçı 1-0 kazandı.