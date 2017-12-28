Başakşehir’e kupada Giresun darbesi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’a boyun eğdi...
Türkiye Kupası 28 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 28 Aralık 2017, Perşembe 02:07
Süper Lig'in lideri Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu. Giresun'a galibiyeti getiren golleri 14'te Dialiba, 64'te Mert (K.K), ve 72'de Korkishko attı. Başakşehir'in sayısı Mevlüt'ten geldi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.