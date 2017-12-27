Kupa şöleni hız kesmiyor!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan devam ediyor. Bugün birbirinden heyecanlı 4 maç ATV, A Spor ve a2 ekranlarında olacak. 15.00'te A.Ç. Giresunspor, lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırlacak. Bu maç A Spor'da. 16.30'da Kayseri ile Antalya a2 ekranlarında kozlarını paylaşacak. 18.30'da yine A Spor'da A.Konya-Trabzon maçı var. Futbol şöleni 20.30'da ATV'de F.Bahçe-İstanbul maçıyla tamamlanacak.