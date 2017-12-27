Kayserispor ilk turda avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 19:01
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin ara pasında sol çaprazdan ceza alınan giren Deniz Kadah'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
43. dakikada sol kanattan Umut Bulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in aşırtma vuruşunda, top auta çıktı.
53. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol çizgiye inen Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
55. dakikada Umut Bulut'un şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahası sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
88. dakikada Espinoza'nın ara pasına hareketlenen Deniz Türüç sağ çaprazdan ceza alanınına girer girmez topu kale alanına çıkardı. Arka direğe hareketlenen Mendes, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen (Dk. 46 Erdal Öztürk), Atila Turan, Sapunaru, Kucher, Badji, Meleg (Dk. 31 Şamil Çinaz), Espinoza, Deniz Türüç, Mendes, Stojiljkovic (Dk. 31 Umut Bulut)
Antalyaspor: Boffin, Yusuf Çelik, Diego, Nazım Sangare, Maicon, Zeki Yıldırım (Dk. 90 Mustafa İnan), Chico, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Deniz Kadah, Musa Nizam
Goller: Dk. 5 Deniz Kadah (Antalyaspor), Dk. 53 Umut Bulut, Dk. 55 Deniz Türüç, Dk. 88 Mendes (Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90 Maicon, Dk. 90+1 Diego (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Espinoza, Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 66 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 49 Musa Nizam, Dk. 56 Yekta Kurtuluş, Dk. 59 Ferhat Kaplan, Dk. 87 Zeki Yıldırım, 90+1 Boffin (Antalyaspor)
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