Fırtına turu Trabzon'a bıraktı
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Çamdalı'nın ilk yarıda attığı golle galip gelen Konyaspor ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi.
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 18:36
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