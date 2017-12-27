 Fırtına turu Trabzon'a bıraktı - Türkiye Kupası - 28 Aralık 2017 Perşembe

Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Çamdalı'nın ilk yarıda attığı golle galip gelen Konyaspor ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi.

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Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba

Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 18:36

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Çamdalı'nın ilk yarıda attığı golle galip gelen Konyaspor ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi.

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