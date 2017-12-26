Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu bugün A Spor’da başlıyor. Türkiye Kupası'nda 18.30'da G.Birliği-Bursaspor, 20.30'da Galatasaray-Bucaspor maçları oynanacak
Türkiye Kupası 26 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 26 Aralık 2017, Salı 01:02
Süper Lig'de ilk yarının bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda büyük heyecan yaşanacak. Futbolseverler 3 gün boyunca ATV, A Spor ve A2 ekranlarından ayrılmayacak! Son 16 turunun ilk maçında Gençlerbirliği-Bursaspor karşılaşacak. Sonrasında ise 20.30'da Galatasaray ile Bucaspor kozlarını paylaşacak. 2 maç da A Spor ekranlarından yayınlanacak. Kupa heyecanı çarşamba günü 4, perşembe günü de 2 maçla devam edecek. Rövanş maçları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.
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