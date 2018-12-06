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Goller
1461 Trabzon 0-1 Ümraniyespor
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1461 Trabzon - Umraniyespor maçı
1461 Trabzon - Umraniyespor Maçının Videoları
Goller
45' Leandrinho (p)
1461 Trabzon 0-1 Ümraniyespor
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