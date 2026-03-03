Trabzonspor'un Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da, kritik mücadele öncesi tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Bordo-mavililerde, "tamam ya da devam" niteliği taşıyan bu karşılaşmada ideal kadronun sahaya sürülmesi bekleniyor. Takımıyla yaptığı toplantıda oyuncularına hem ligde hem de kupada sonuna kadar hedefe gitmeleri gerektiğini vurgulayan Fatih Tekke'nin, tüm odağı Başakşehir maçına çevirdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR KAZANIRSA ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEYECEK

A Grubu'nda Trabzonspor ile Başakşehir 6'şar puanla son haftaya girdi. Aynı grupta Alanyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği haftada bordo-mavililer için en net senaryo galibiyet olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, Başakşehir'i mağlup etmesi halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Beraberlik halinde ise iş diğer maçların sonuçlarına kalabilir. Türkiye Kupası'nda üç grubun üçüncüleri arasında en iyi iki takım üst tura çıkıyor. Bu nedenle bordo-mavililer açısından 1 puan yeterli olmayabilir. Puan eşitliği durumunda ilk olarak genel averaj dikkate alınırken, Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı averaj üstünlüğü bulunuyor.