Trabzonspor'un Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer, kazanarak çeyrek finale yükselmek isterken diğer sonuçlarda ise en iyi konumu alarak adını üst tura yazdırmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. A Spor'dan yayınlanan Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Başakşehir deplasmanında galibiyet alması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.
- Trabzonspor ve Başakşehir 6'şar puanla son haftaya girdi, bordo-mavililer averajla rakibinin önünde bulunuyor.
- Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kritik mücadele öncesi ideal kadronun sahaya sürülmesi bekleniyor.
- Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, hiç yenilgi yaşamadı.
- Sakatlığını atlatan Oleksandr Zubkov'un ilk 11'de yer alması, kalede ise Onuralp Çevikkan'ın görev yapması bekleniyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'in konuğu oluyor.
A Spor'dan yayınlanan Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR:
TRABZONSPOR:Onuralp, Savic, Batagov, Lovik, Pina, Okay, Benjamin, Nwakeme, Muçi, Augusto, Umut
TEK HEDEF ÇEYREK FİNAL
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 6 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, gruptaki son maçında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekip, aynı puana sahip rakibi karşısında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, averajla rakibinin önünde bulunuyor.
FATİH TEKKE'DEN UYARI
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da, kritik mücadele öncesi tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Bordo-mavililerde, "tamam ya da devam" niteliği taşıyan bu karşılaşmada ideal kadronun sahaya sürülmesi bekleniyor. Takımıyla yaptığı toplantıda oyuncularına hem ligde hem de kupada sonuna kadar hedefe gitmeleri gerektiğini vurgulayan Fatih Tekke'nin, tüm odağı Başakşehir maçına çevirdiği öğrenildi.
TRABZONSPOR KAZANIRSA ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEYECEK
A Grubu'nda Trabzonspor ile Başakşehir 6'şar puanla son haftaya girdi. Aynı grupta Alanyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği haftada bordo-mavililer için en net senaryo galibiyet olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, Başakşehir'i mağlup etmesi halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.
Beraberlik halinde ise iş diğer maçların sonuçlarına kalabilir. Türkiye Kupası'nda üç grubun üçüncüleri arasında en iyi iki takım üst tura çıkıyor. Bu nedenle bordo-mavililer açısından 1 puan yeterli olmayabilir. Puan eşitliği durumunda ilk olarak genel averaj dikkate alınırken, Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı averaj üstünlüğü bulunuyor.
KUPANIN EN GÜÇLÜ TAKIMLARINDAN BİRİ
Türkiye Kupası'nda köklü bir geçmişe sahip olan Trabzonspor, organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Bordo-mavili takım, bugüne kadar 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi, yıllar boyunca bu turnuvada gösterdiği performansla kupanın gediklileri arasında yer aldı.
Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki zaferlerini farklı dönemlerde güçlü rakipler karşısında elde etti. Bordo-mavililer, tarihindeki 9 şampiyonlukla organizasyonda özel bir yere sahip olmayı sürdürdü.
SON KUPA 2019-2020 SEZONUNDA GELDİ
Karadeniz ekibi, kupadaki son zaferini 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti. Trabzonspor, son iki sezonda ise finale kadar yükselmesine rağmen kupayı müzesine götüremedi.
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a finalde 3-2 mağlup olurken, geçen sezon da Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Üst üste iki kez final oynayan Trabzonspor, bu kez kupayı yeniden kazanmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'UN KUPA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde şu ana kadar 291 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer bu süreçte 176 galibiyet ve 54 beraberlik alırken, 61 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 506 kez havalandırdı. Kalesinde ise 234 gol gören Trabzonspor, kupada istikrarlı ve güçlü bir performans grafiği ortaya koydu.
REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla birlikte 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 40 karşılaşmada bordo-mavililerin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Bu periyotta Trabzonspor 19 galibiyet elde ederken, Başakşehir 10 kez kazandı. İki ekip arasındaki 11 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer, rakibine karşı genel tabloda avantajlı bir istatistiğe sahip.
TÜRKİYE KUPASI'NDA BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YENİLGİ YOK
Trabzonspor ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Trabzonspor kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Başakşehir'in bu eşleşmede henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavili ekip, kupada da rakibine karşı kurduğu üstünlüğü sürdürmek ve kritik deplasmandan zaferle ayrılarak çeyrek finale yükselmek istiyor.