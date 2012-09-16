Rize ezdi geçti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

PTT Birinci Lig'in iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Tavşanlı Linyitspor'u 4-0'la geçti. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri maçın 23. ve 42. dakikasında Uche Kalu, 31. dakikada Jallow ve 90'da Cenk kaydetti. Puanını 7'ye çıkaran Çaykur Rize, maç fazlasıyla lider oldu. Ç.Rize Teknik Direktörü Engin Korukır, "Takımım kalitesini gösterdi ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim" dedi.



BUGÜN 4 MAÇ VAR!

Günün programı: 15.30 Erciyes-1461 Trabzon, 16.00 Bolu-Göztepe, 20.00 Denizli-Adana Demir, T.Konya-G.Antep BŞB.



Necati TUZCU