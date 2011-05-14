Türkiye’nin Messi’si

BAYERN MÜNİH GELİP İZLEDİ!
Alman basınında çıkan haberlere göre, Bundesliga'nın bu sezonki şampiyonu Dortmund ve ülkenin en önemli kulübü konumundaki Bayern Münih, Altaylı Okay'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Alınan bilgilere göre Bayern Münih'in futbolcu izleme komitesinden Wolfgang Dremmler, İzmir'e gelerek Okay'ın maçlarını izledi ve yönetime olumlu rapor sundu. Dortmund'un da orta alanın ortasında oynayan Okay'ı alarak Real Madrid'e giden Nuri Şahin'in yerini doldurmak istiyor.
FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI
1.88'lik boyuna rağmen müthiş bir top tekniğine sahip olan Okay Yokuşlu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli yöneticilerin geçtiğimiz hafta Altay'a teklifte bulunduğu gelen haberler arasında.
FİYATI 6 MİLYON EURO
Altay'ın "Avrupa'dan da teklifler var. Değerlendirme yapıp yanıt vereceğiz" dediği belirlendi. Okay'ın bonservisinin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.
YAMAN KESFETTi!
Altay'ı geçen yıl çalıştıran Fuat Yaman, Okay'ı A Takım kadrosuna almıştı
Geçen sezon Altay'da görev yapan Fuat Yaman, Okay Yokuşlu'nun parlamasında büyük rol oynadı. Tecrübeli hoca, yeteneklerini farkettiği genç yıldızı geçen yıl devre arasında A Takım'a almıştı.
REKORLARIN SAHİBİ!
Okay da Bank Asya ve Türkiye Kupası'nda gol atan en genç futbolcu olma başarısını gösterdi.
iDOLÜM ZIDANE KAKA VE MESUT
Futbolumuzun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Okay Yokuşlu, kendisine Zidane, Kaka ve Mesut Özil'i örnek aldığını söyledi.
BOYUM AVANTAJ
Alman futboluna daha yakın olduğunu ifade eden genç yıldız, "Tek eksiğim dayanıklılık. Onu da zamanla aşacağım. Mevkime göre uzun boylu olmam da büyük bir avantaj" dedi.