Kral Zenke ipten aldı

Süper Lig'i hedefleyen Samsun, Ordu deplasmanında 5. dakikada Ahmet'in golüyle 1-0 geriye düştü. İlk devre bu skorla geçilirken 17 golle gol krallığında zirvede yer alan Zenke 78'de sahneye çırarak takımına 1 puanı getirdi.. Puanını 55'e çıkaran Samsun liderliğini korudu

Giriş Tarihi :25 Nisan 2011
BANK Asya Birinci Lig'de son 5 haftadır zirvede yer alan ve Süper Lig'e çok yaklaşan Samsunspor, dün Orduspor deplasmanında 1 puanı son 12 dakikada bulduğu golle kurtardı...

İLK YARIDA ORDUSPOR!
Karşılaşmaya hızlı başlayan evsahibi ekip Orduspor, henüz 5. dakikada Ahmet Kuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.. Golden sonra konuk ekip Samsunspor yakaladığı gol posizyonlarını değerlendiremeyince soyunma odasına 1-0 yenik gitti..

ZENKE KRALLIĞA KOŞUYOR!
2. yarıda daha arzulu olan lider Samsunspor, aradığı golü 78'de gol krallığında zirevde bulunan Zenke ile buldu.. Nijeryalı golcü gol sayısını 17'ye çıkardı.

