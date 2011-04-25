Kral Zenke ipten aldı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

BANK Asya Birinci Lig'de son 5 haftadır zirvede yer alan ve Süper Lig'e çok yaklaşan Samsunspor, dün Orduspor deplasmanında 1 puanı son 12 dakikada bulduğu golle kurtardı...



İLK YARIDA ORDUSPOR!

Karşılaşmaya hızlı başlayan evsahibi ekip Orduspor, henüz 5. dakikada Ahmet Kuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.. Golden sonra konuk ekip Samsunspor yakaladığı gol posizyonlarını değerlendiremeyince soyunma odasına 1-0 yenik gitti..



ZENKE KRALLIĞA KOŞUYOR!

2. yarıda daha arzulu olan lider Samsunspor, aradığı golü 78'de gol krallığında zirevde bulunan Zenke ile buldu.. Nijeryalı golcü gol sayısını 17'ye çıkardı.